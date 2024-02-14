Украинские ресурсы: Подразделения ВСУ начали самовольно покидать позиции в Авдеевке и выходить из города

Пока главком ВСУ Сырский готовит операцию по деблокированию Авдеевки, гарнизон города продолжает покидать позиции, уже не надеясь на помощь извне.
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