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Украинские ресурсы: Подразделения ВСУ начали самовольно покидать позиции в Авдеевке и выходить из города

Украинские ресурсы: Подразделения ВСУ начали самовольно покидать позиции в Авдеевке и выходить из города

Пока главком ВСУ Сырский готовит операцию по деблокированию Авдеевки, гарнизон города продолжает покидать позиции, уже не надеясь на помощь извне.

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