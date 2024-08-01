Шесть предприятий общепита нарушили ветеринарные правила в Иркутской области

Плановые проверки, проведенные региональным Россельхознадзором, выявили нарушения ветеринарных правил в шести заведениях общественного питания: двух учреждениях МВД, а также предприятиях в Шелеховском, Слюдянском районах и Иркутске.
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