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Тульские новости

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Тула завершает проект «По местам истории» к 880-летию

Тула завершает проект «По местам истории» к 880-летию

Проект «По местам истории Тулы» завершен к 880-летию города. Онлайн-акция рассказала о 9 знаковых местах, включая Тульский кремль, Демидовскую плотину и улицу Металлистов.

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