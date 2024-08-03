Новосибирцы требуют вернуть армию в Хилокский треугольник

Михаил Еграшин

Подождите, подождите. Земля и постройки оказались не нужны МО, и были благополучно сбагрены местному сельсовету. Сельсовету они тоже ни к чему и он продаёт (заметьте, с аукциона) их подвернувшемуся ИП. Никаких изменений в реестр о предназначении БЫВШЕГО военного городка не внесено ни в одном из случаев смены собственника. И теперь ИП оказывается обязана восстановить там военный городок? Это как купить квартиру, с десятком прописанных там детдомовцев. Хороший бизнес у государства. В Челябинской области так землю в заповедниках продавали, а потом изымали. Свалку там делать может и незаконно (это экологам и т.д. решать), но если это частная территория, то там можно разместить любую армию?