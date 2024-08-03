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    Там, где замешаны бизнес-интересы, армия отдыхает.Новосибирцы требу...
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Новосибирцы требуют вернуть армию в Хилокский треугольник

Новосибирцы требуют вернуть армию в Хилокский треугольник

Общественники высказались за возвращение военного городка на Малыгина Министерству обороны. Земельный участок на Малыгина, где прежде располагался дисциплинарный батальон, был продан в 2019 году индивидуальному предпринимателю за сущие гроши – 25,3 миллиона рублей.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Подождите, подождите. Земля и постройки оказались не нужны МО, и были благополучно сбагрены местному сельсовету. Сельсовету они тоже ни к чему и он продаёт (заметьте, с аукциона) их подвернувшемуся ИП. Никаких изменений в реестр о предназначении БЫВШЕГО военного городка не внесено ни в одном из случаев смены собственника. И теперь ИП оказывается обязана восстановить там военный городок? Это как купить квартиру, с десятком прописанных там детдомовцев. Хороший бизнес у государства. В Челябинской области так землю в заповедниках продавали, а потом изымали. Свалку там делать может и незаконно (это экологам и т.д. решать), но если это частная территория, то там можно разместить любую армию?
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15 час.
Андрей Павлов
Там, где замешаны бизнес-интересы, армия отдыхает.
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15 час.

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