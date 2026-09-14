«Газпром» приостановил поставки газа в Армению из-за ремонта трубопровода

«Газпром» приостановил поставки природного газа в Армению из-за проведения планово-профилактических и ремонтных работ.
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