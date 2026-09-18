Все избирательные участки Тульской области оборудованы видеокамерами

На 544 участках Тульской области организована онлайн-трансляция, ещё на 496 — камеры работают в режиме видеорегистрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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