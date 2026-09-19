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Кого в России не называли по имени-отчеству?

Кого в России не называли по имени-отчеству?

Обращение по имени-отчеству — одна из тех особенностей русской культуры, которая и удивляет иностранцев, и раздражает людей, не привыкших к такой длине.

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