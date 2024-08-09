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Где Киев взял солдат для атаки на Курск? Полковник спецназа объяснил: "Это высвободило резервы"

Где Киев взял солдат для атаки на Курск? Полковник спецназа объяснил: "Это высвободило резервы"

Полковник спецназназа Анатолий Матвийчук рассказал, откуда Киев взял солдат для атаки на Курск. По его словам, роль в этом деле сыграла Белоруссия.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Там, это где? Все видели что хохлы собирают войска. Только собирали они их (кстати вместе с поляками) у границы с Белоруссией. И Лукашенко перебросил к этой границе свои войска, а потом их внезапно убрал. Тем самым он позволил хохлам перебросить войска от белорусской границы и  напасть ими на Курскую область.
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3 час.
Анфиса Иванова
Ничего...у него сестра милосердия &quot; П...&quot; добрая...всепонимающая и прощающая...
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1 час.
Виктор Горшков
За счет кого понимающая. Лукашенку больше подходит быть бригадиром в колхозе,даже на председателя колхоза не потянет.
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45 мин.

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