Где Киев взял солдат для атаки на Курск? Полковник спецназа объяснил: "Это высвободило резервы"

Борис Леонтьев

Там, это где? Все видели что хохлы собирают войска. Только собирали они их (кстати вместе с поляками) у границы с Белоруссией. И Лукашенко перебросил к этой границе свои войска, а потом их внезапно убрал. Тем самым он позволил хохлам перебросить войска от белорусской границы и напасть ими на Курскую область.