В Польше украинские власти сравнили с валяющимся на тротуаре детьми

Global Look Press/Sebastian Willnow/dpa Власти Украины своим поведением напоминают кричащего и валяющегося на тротуаре избалованного ребенка, заявил Рафал Меклер, организатор протеста на границе Польши и Незалежной.
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