В социальные учреждения Тамбовской области поставляли небезопасные мясные и молочные продукты

С начала 2024 года сотрудниками управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям было отобрано 103 пробы пищевой продукции в 31 учреждении региона, в 15 из них установлено несоответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза.
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