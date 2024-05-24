В социальные учреждения Тамбовской области поставляли небезопасные мясные и молочные продукты

С начала 2024 года сотрудниками управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям было отобрано 103 пробы пищевой продукции в 31 учреждении региона, в 15 из них установлено несоответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза.