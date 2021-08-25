В трогательном тату ангела-хранителя на спине у девушке увидели непристойную сцену

Девушка сделала наколку, не предполагая, как она выглядит со стороны. 22-летняя Бэка Миллер давно мечтала о тату в виде своего ангела-хранителя.
Популярные статьи
- Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 000 рублей и военнослужащим по 15 000 рублей
- Неожиданно: после сообщений о «невероятном успехе ПВО Сирии» стало известно, что «лучшие в мире системы» просто не видят израильских самолетов
- На Украине пожаловались на дерзкую атаку велосипедистов на судно под Крымским мостом
Свежие комментарии