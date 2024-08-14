От пожара в Москве пострадал торгово-развлекательный центр «Рио»

Москва. Торгово-развлекательный центр «Рио» загорелся на юго-западе Москвы. Пламя распространилось по вентилируемому фасаду здания с первого по четвертый этаж, передает МЧС России в своем телеграм-канале.
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