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Лента новостей Крыма

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Военкор Коц обвинил Зеленского во лжи, комментируя его слова об умирающем Крыме

Военкор Коц обвинил Зеленского во лжи, комментируя его слова об умирающем Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, говоря о том, что Крым без Украины умирает. Об этом в Telegram-канале написал военкор Александр Коц, указав на то, что регион активно развивается и привлекает туристов.

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