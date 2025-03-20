Военкор Коц обвинил Зеленского во лжи, комментируя его слова об умирающем Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, говоря о том, что Крым без Украины умирает. Об этом в Telegram-канале написал военкор Александр Коц, указав на то, что регион активно развивается и привлекает туристов.
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