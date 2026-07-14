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Испанцы предпочитают досрочные выборы, а не вотум недоверия Санчесу

Испанцы предпочитают досрочные выборы, а не вотум недоверия Санчесу

Более половины населения Испании (52,2%) считает, что было бы предпочтительнее провести всеобщие выборы, чем выносить вотум недоверия правительству, сообщает El Periódico de España 14 июля со ссылкой на опрос Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP).

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