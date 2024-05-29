Генетики описали ранее неизвестный окрас кошек

Исследователи из Хельсинкского университета (Финляндия) и Университета Миссури (США) при поддержке сотрудников британской компании Mars Petcare Science & Diagnostics провели секвенирование генома кошек необычного окраса и обнаружили у них мутацию.
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