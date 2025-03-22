«Азову» разрешили набирать 18-летних новобранцев

Украина расширила программу набора 18-летних новобранцев, включив бригаду «Азов» Власти Украины расширили программу набора 18-летних новобранцев, включив в список 12-ю бригаду Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).
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