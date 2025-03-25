ЦБ Малайзии: Мы не признаем криптовалюты платежным средством

Центральный банк Малайзии, Bank Negara Malaysia, объявил о расширении исследований в области токенизации активов, при этом подтвердив, что не планирует наделять криптовалюты статусом официального платежного средства.
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