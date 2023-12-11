В США заявили о выделении новой военной помощи Украине до конца года

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены выделить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительную военную помощь для помощи в борьбе против России в декабре текущего года.