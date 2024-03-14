Аналоги есть – и это хорошо. ВПК должен брать количеством – и вот почему

3 дня назад 11K прочитали Нынешний конфликт продемонстрировал все язвы не только отечественного, но и мирового ВПК, и доказал правоту тех, кто занимался снаряжением ВС СССР в годы холодного противостояния.
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