Анестезиологи оценили шансы на возвращение Кеосаяна к нормальной жизни

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Родные продолжают молиться о здоровье знаменитости По последним данным, состояние Тиграна Кеосаяна, который находится в больнице в коме с конца прошлого года, не улучшается, несмотря на все усилия медиков.

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