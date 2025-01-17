Анестезиологи оценили шансы на возвращение Кеосаяна к нормальной жизни

Родные продолжают молиться о здоровье знаменитости По последним данным, состояние Тиграна Кеосаяна, который находится в больнице в коме с конца прошлого года, не улучшается, несмотря на все усилия медиков.
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