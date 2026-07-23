Дезинсекторы обработали парки и скверы Надыма от комаров и клещей

В Надыме завершился второй этап обработки парков, скверов и прогулочных зон от комаров и клещей. Специалисты нанесли препарат, который защитит горожан от назойливых насекомых, передал корреспондент «Ямал-Медиа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии