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Север Пресс

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Дезинсекторы обработали парки и скверы Надыма от комаров и клещей

Дезинсекторы обработали парки и скверы Надыма от комаров и клещей

В Надыме завершился второй этап обработки парков, скверов и прогулочных зон от комаров и клещей. Специалисты нанесли препарат, который защитит горожан от назойливых насекомых, передал корреспондент «Ямал-Медиа».

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