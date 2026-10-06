Офтальмолог рассказала, как уберечь зрение школьника

Даже если ребенок пока не жалуется на зрение, профилактические осмотры у офтальмолога должны быть регулярными Для поддержания здоровья глаз школьника рекомендуется делать перерывы каждые 30–40 минут работы и организовывать ежедневные прогулки продолжительностью не менее двух часов, сообщила в интервью "Москве 24" Татьяна Шилова, профессор, доктор медицинских наук и офтальмохирург.
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