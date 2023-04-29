Horizon Forbidden West RU/EU PS4/PS5 Ключ При выборе метода оплаты ( Freekassa и Enot ) КОМИССИЯ 0% Моментально после оплаты вы получайте цифровой ключ «Horizon Forbidden West» для консоли PS4/PS5Регион активации: Россия + Страны EUДля активации ключа требуется VPN НЕ ТРЕБУЕТСЯ!Игра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью PlaystationВы сможете загрузить игру в любом регионе и в любое время, со всеми доступными языкамиЯзыки: Русский (субтитры), Английский, Немецкий, Французский, Польский, Португальский и дрИсследуйте дальние земли, сражайтесь с гигантскими внушающими трепет машинами и встречайте новые удивительные племена в пост-апокалиптическом мире далекого будущего в Horizon.