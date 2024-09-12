Булочка «Свердловская»

Сладкие и нежные, слоеные булочки со штрейзелем из детства. Ингредиенты Тесто: Дрожжи сухие - 11 г (или 30 г свежих) Вода - 120 мл Молоко - 130 мл Мука - 450 г Яйцо - 65 г Ванильный сахар - 1 пакет Соль - 5 г Сахар - 60 г Начинка: Масло сливочное - 120 г Сахар - 100 г Штрейзель: Масло сливочное - 20 г Сахар - 30 г Мука - 30 г Яйцо - для смазки 316 кКал 3 ч.