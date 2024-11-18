Глава Удмуртии обсудил с Минобороны РФ дополнительные меры безопасности для жителей и предприятий

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл рабочую встречу в министерстве обороны РФ, в ходе которой была затронута тема дополнительных мер безопасности для жителей республики и оборонительных предприятий.
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