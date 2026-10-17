Идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия нереалистичны и контрпродуктивны. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников в Первом комитете 81-й сессии ГА ООН.
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