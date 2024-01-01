Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин считает Запад противником России

Путин считает Запад противником России

Путин на встрече с военнослужащими: Запад является противником России Украина не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность», заявил президент.

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