Аттракцион невиданной щедрости: нежилые помещения в цокольных этажах домов Севастополя хотят отдать в безвозмездное пользование, но есть нюанс

В севастопольском парламенте состоялось расширенное заседание комитета по городской инфраструктуре. Депутаты заслушали отчет департамента по имущественным и земельным отношениям о проделанной работе за 2024 год.
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