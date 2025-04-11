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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Аттракцион невиданной щедрости: нежилые помещения в цокольных этажах домов Севастополя хотят отдать в безвозмездное пользование, но есть нюанс

Аттракцион невиданной щедрости: нежилые помещения в цокольных этажах домов Севастополя хотят отдать в безвозмездное пользование, но есть нюанс

В севастопольском парламенте состоялось расширенное заседание комитета по городской инфраструктуре. Депутаты заслушали отчет департамента по имущественным и земельным отношениям о проделанной работе за 2024 год.

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