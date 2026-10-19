С 19 по 23 октября 2026 года на территории Республики Марий Эл проходит оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на борьбу с мошенничеством.
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