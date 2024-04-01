По итогам февраля Samsung удалось вернуть себе первое место на рынке смартфонов...

По итогам февраля Samsung удалось вернуть себе первое место на рынке смартфоновВ сентябре прошлого года Samsung Electronics обошла Apple на мировом рынке смартфонов, заняв 20 % рынка против 19 % у компании из Купертино, но потом последняя добилась реванша.
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