12 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

В 10:00 в Центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) начнется межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 100-летию Станции скорой медицинской помощи им.
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