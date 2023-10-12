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12 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

12 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

В 10:00 в Центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) начнется межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 100-летию Станции скорой медицинской помощи им.

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