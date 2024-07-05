Владимир Соловьёв и Юрий Подоляка: Скандал набирает обороты Коллаж Царьграда. Тележурналист Владимир Соловьёв ответил на сообщение военного блогера Юрия Подоляки, который был недоволен высказыванием Владимира Рудольфовича в одном из прямых эфиров.
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