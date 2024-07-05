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Закон и Порядок

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Владимир Соловьёв и Юрий Подоляка: Скандал набирает обороты

Владимир Соловьёв и Юрий Подоляка: Скандал набирает обороты

Владимир Соловьёв и Юрий Подоляка: Скандал набирает обороты Коллаж Царьграда. Тележурналист Владимир Соловьёв ответил на сообщение военного блогера Юрия Подоляки, который был недоволен высказыванием Владимира Рудольфовича в одном из прямых эфиров.

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Комментарии
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Г
Геннадий
А по моему - Подоляка прав. Войны заканчиваются, и нам дальше с ними, соседями, жить. А сравнять с землёй города - дело не хитрое, но для победы малозначащее. Другое дело - инфраструктура.
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11 час.

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