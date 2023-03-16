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Уполномоченный и УФНС России по Свердловской области провели совместный прием предпринимателей

Уполномоченный и УФНС России по Свердловской области провели совместный прием предпринимателей

15 марта 2023 года в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Екатеринбурге прошел прием субъектов предпринимательской деятельности, который провели Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх совместно с заместителем Руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Мариной Рябовой.

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