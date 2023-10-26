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Соглашение России и Украины по развитию КПП на границе денонсировано

Соглашение России и Украины по развитию КПП на границе денонсировано

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о прекращении действия двух соглашений с Украиной - о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через российско-украинскую границу и о научно-техническом сотрудничестве.

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