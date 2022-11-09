Несекретные материалы

13 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Еще «не начинали». Что?Генерал-лейтенант...
  • Вениамин Мельников
    А за что наказан генерал Лапин? Пришел Суровикин мы опять отступаем. Промышленность уничтожена,оставшаяся военная в ч...Генерал-лейтенант...
  • Елена Бреслова
    столько прощали - простят и это...Почему туда не уд...

Китайцы отреагировали на национализацию принадлежащей им «Мотор Сичи»

Китайцы отреагировали на национализацию принадлежащей им «Мотор Сичи»

Китайский производитель двигателей для самолетов, вертолетов и беспилотников Skyrizon, являющийся одним из главных инвесторов компании «Мотор Сич», намерен взыскать с Украины все убытки, понесенные в связи с национализацией Запорожского актива.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх