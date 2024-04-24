Яна Поплавская: мой муж жив! Сегодня у нас, у моего мужа «очень удачный день» Его не зарезали ножом и не застрелили, «всего лишь» ударили кулаком в висок

Пора ставит жирную точку на мигрантах и навсегда отлучить диаспоры от любого участия в следственно- судебных делах (кроме предоставления переводчиков) Обязать диаспоры беспрепятственно выдавать известных им по каким-либо причинам уже совершивших свежее или даже прошлое правонарушение Считать все бытовые нарушения отягчающими для стороны мигрантов и им подобным якобы смирным экземплярам

ninikooo Митусова

Миграционная политика долго « расцветала» у нас в стране, теперь мы невольно пожинаем ее плоды. Пока этих нелюдей не выдворят из страны- покоя никому не будет. Мы уже устали бояться за близких, провожая их утром на учебу или на работу. Разве это нормально?! Уничтожить все диаспоры, анклавы, семьями депортировать их на историческую родину. Это не люди- они не понимают и не принимают доброго к ним отношения, они устанавливают свои правила и законы на НАШЕЙ земле, вот поэтому им всем - путь домой!!!