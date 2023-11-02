Путин о бесчинствах в Махачкале: Мы знаем, где сидит этот паук

Natalia Ivanova

"Я хочу задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов (дагестанский народ, исповедующий иудаизм, — авт.) и их семьи?" Я уважаю Путина В.В. Но в данном случае смешал мух с котлетами. В Махачкале таким образом встретили релоктантов предателей - евреев, которые уезжая из России плевались и обсирали нашу Россию. А сейчас, когда жопа пригорела в израиловке ринулись обратно. Кому они на хрен нужны?