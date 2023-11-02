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Спички - не игрушка

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  • kraft54
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Путин о бесчинствах в Махачкале: Мы знаем, где сидит этот паук

Путин о бесчинствах в Махачкале: Мы знаем, где сидит этот паук

  Президент дал самую жесткую оценку Западу за время противостояния Перед совещанием Владимира Путина с главами силовых ведомств, которое началось поздно вечером 30 ноября, правоохранительные структуры уже дали первую информацию об организаторах антисемитских беспорядков в Махачкале.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
&quot;Я хочу задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов (дагестанский народ, исповедующий иудаизм, — авт.) и их семьи?&quot; Я уважаю Путина В.В. Но в данном случае смешал мух с котлетами. В Махачкале таким образом встретили релоктантов предателей - евреев, которые уезжая из России плевались и обсирали нашу Россию. А сейчас, когда жопа пригорела в израиловке ринулись обратно. Кому они на хрен нужны?
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