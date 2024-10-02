В переходе на «Савёловской» открылась новая фотовыставка

Посвященная столетию Театра сатиры фотовыставка открылась в метро. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, экспозиция «Век Сатиры» расположена в переходе между станциями «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии и БКЛ.