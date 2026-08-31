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Мировое обозрение

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Россияне понесли кур и петухов в МФЦ из-за требования Россельхознадзора регистрировать домашнюю птицу

Россияне понесли кур и петухов в МФЦ из-за требования Россельхознадзора регистрировать домашнюю птицу

В соцсетях набирают популярность видео, где россияне приходят в МФЦ с курами и петухами под мышкой. Поводом стала новая обязательная процедура — постановка домашней птицы на учет, введенная Россельхознадзором.

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