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Царьград

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Мария Захарова назвала натоцентричные форумы варварством

Мария Захарова назвала натоцентричные форумы варварством

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила международные саммиты, такие как БРИКС, ШОС, СНГ и ЕАЭС, с натоцентричными форумами, заявив, что последние превратились в "варварство и дикарство", обсуждая искусственные темы вместо реальных.

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