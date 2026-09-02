Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила международные саммиты, такие как БРИКС, ШОС, СНГ и ЕАЭС, с натоцентричными форумами, заявив, что последние превратились в "варварство и дикарство", обсуждая искусственные темы вместо реальных.