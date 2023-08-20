"Поднимайте зарплату". Мигранты обвалили рубль?

Валерий Ворожищев

Либеральная экономика это, когда спрос рождает потребление, в ней нет стратегического планирования, а без перспективы развития нет поступательного движения вперёд.. Это, где тонко. там рвётся, а это издержки и неразбериха, которые ведут к кризису. Яркий пример тому - миграционная политика России, которую нам навязал либерализм. Мы не считаем последствия этой политики, не подсчитываем размер социальной нагрузки мигранта на экономику страны, не понимая, что эти издержки - средства наших налогоплательщиков, которыми мы ущемляем себя в своей стране. Давайте вспомним нашу историю. Во время бурного развития страны в сталинское время разве мы опирались на мигрантов, когда не хватало рабочих рук? Нет. Обходились своими ресурсами и без иностранных инвестиций. Забыли? А как и за счёт чего - другой вопрос. Главное - был план развития страны на перспективу. Об этом можно прочитать у меня и здесь. http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43308133870/Kollekts....