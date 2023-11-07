Немецкий предприниматель, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Соединенные Штаты знают, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов на возможных президентских выборах в 2024 году.
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