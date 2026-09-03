Случайно выпившего чистящее средство для кондиционера мужчину спасли в Ступине

В Ступинскую клиническую больницу поступил мужчина, получивший тяжелое химическое повреждение пищевода во время обслуживания кондиционера.
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