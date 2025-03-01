Смотрите внимательно под ноги – в Симферополе по дорогам рассекает неугомонная пчелка.Велосипеды, самокаты, скейтборды, навороченные "моноколеса", роликовые коньки – каких только средств передвижения для пешеходов сегодня не существует!Но, конечно же, всегда надо быть внимательными и аккуратными, … .