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Смотрите внимательно под ноги – в Симферополе по дорогам рассекает неугомонная пчелка

Смотрите внимательно под ноги – в Симферополе по дорогам рассекает неугомонная пчелка

Смотрите внимательно под ноги – в Симферополе по дорогам рассекает неугомонная пчелка.Велосипеды, самокаты, скейтборды, навороченные "моноколеса", роликовые коньки – каких только средств передвижения для пешеходов сегодня не существует!Но, конечно же, всегда надо быть внимательными и аккуратными, … .

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