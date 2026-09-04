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В словах Путина на ВЭФ увидели переговорную позицию по Украине

В словах Путина на ВЭФ увидели переговорную позицию по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме позволило сделать вывод, что российская сторона готова к диалогу по урегулированию украинского кризиса, но будет держать "руку на пульсе".

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