В Петербурге почти в два раза увеличили премию за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов власти

Постановление подписал Александр Беглов Губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому увеличивается премия за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов (ИОГВ) власти города, сообщает 7 мая Смольный.
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