Германия столкнулась с тяжелыми последствиями санкций против России

Armando Babani / XinHua Берлин, 25 марта. Правительство Германии сообщает о планах запуска масштабных мер поддержки населения на фоне резко ухудшения экономической ситуации в стране, что связано с эффектом от введения антироссийских санкций.
Armando Babani / XinHua Берлин, 25 марта. Правительство Германии сообщает о планах запуска масштабных мер поддержки населения на фоне резко ухудшения экономической ситуации в стране, что связано с эффектом от введения антироссийских санкций.
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