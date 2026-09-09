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Собянин принял решение о продлении метро в семи направлениях Московской области

Собянин принял решение о продлении метро в семи направлениях Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о продлении метро в города ближнего Подмосковья. До 35 года линии протянутся в семи направлениях, в том числе в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Ленинский округ и Одинцово.

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