Задержан главный кадровик МО РФ Юрий Кузнецов

Высокопоставленный офицер МО РФ оказался в центре внимания правоохранительных органов. Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, занимающий должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, был задержан сотрудниками правоохранительных органов, пишет ТАСС.
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