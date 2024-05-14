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Задержан главный кадровик МО РФ Юрий Кузнецов

Задержан главный кадровик МО РФ Юрий Кузнецов

Высокопоставленный офицер МО РФ оказался в центре внимания правоохранительных органов. Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, занимающий должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, был задержан сотрудниками правоохранительных органов, пишет ТАСС.

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Ваша Светлость
Кучненько пошли...
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