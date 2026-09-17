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Мировое обозрение

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«Надеюсь, вернусь менее скептичным»: Фицо анонсировал новый визит на Украину

«Надеюсь, вернусь менее скептичным»: Фицо анонсировал новый визит на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 18 сентября, отправится на Украину. О предстоящей поездке он объявил во время выступления перед студентами-медиками в Прешове — городе на востоке страны, в нескольких десятках километров от украинской границы.

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